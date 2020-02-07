В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

В Кузбассе микроавтобус с детской спортивной командой из Магадана столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Кемеровской области.

Инцидент произошел на 213-м километре автодороги «Бийск — Мартыново — Новокузнецк», в ДТП попали Lada Kalina и Hyundai Grand Starex.

По предварительной версии, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В нем находились дети, которые направлялись со спортивных соревнований в аэропорт Спиченково Новокузнецка, чтобы вернуться домой в Магадан.

В результате ДТП семь человек из минивэна Hyundai были госпитализированы, водитель Lada скончался на месте.

Ранее, 6 февраля, автобус с пассажирами, следовавший из города Горловка в Севастополь, перевернулся на трассе около Новоазовска. В аварии погибли два человека, еще 22 пострадали, среди пострадавших трое детей.

