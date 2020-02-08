После ДТП с детской спортивной командой в Кузбассе завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в Кузбассе, где в аварию попал микроавтобус с детской спортивной командой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следствия, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, в котом находилось восемь детей в возрасте 12-14 лет — члены спортивной команды по сноуборду.

Все они были госпитализированы. У шестерых несовершеннолетних диагностированы ушибы и ссадины, еще двое детей получили травмы средней степени тяжести. В СК сообщили, что будет допрошен тренер команды, назначена техническая экспертиза автобуса, который перевозил юных спортсменов.

ДТП произошло в 18:45 7 февраля на 213-м километре автодороги «Бийск — Мартыново — Новокузнецк». В аварии столкнулись Lada Kalina и Hyundai Grand Starex.