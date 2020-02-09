В Utair сообщили о неработавших огнях подхода к ВПП до жесткой посадки

Фото: МЧС России / ТАСС

При посадке в Усинске (Республика Коми), которая привела к слому шасси самолета Utair, в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS, а также огни подхода к взлетно-посадочной полосе аэропорта. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь авиакомпании Наталья Мелехова. При этом, по ее словам, диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, что позволило командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку.

Как сообщила представитель Utair, авиакомпания переносит намечавшийся на понедельник рейс из Усинска в Москву из-за неудовлетворительного состояния ВПП в аэропорту вылета.

«Полоса покрыта льдом и заметена снегом. Авиакомпания уже оповестила пассажиров о переносе рейса. Время вылета уточняется. В данный аэропорт летает только Utair, так как авиакомпания специализируется на маршрутах в северных регионах со сложными климатическими условиями», — сообщила Мелехова.

РБК направил запрос в аэропорт Усинска.