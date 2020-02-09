Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми

Причиной жесткой посадки лайнера стали проблемы с шасси. При приземлении летевший из Москвы самолет повредил хвостовую часть

Фото: ea.potapoff / VK

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Позже эту информацию агентству подтвердили в МЧС.

«Самолет совершил жесткую посадку, из-за неисправности шасси повредилась хвостовая часть самолета. Пострадавших нет. Было это в 12:40», — сообщил РБК источник в экстренных службах.

ТАСС со ссылкой на Минздрав сообщает, что один пассажир обратился к врачам. РЕН ТВ также утверждает, что пострадал один человек — по данным телеканала, он обратился в травмпункт.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании Utair.

О жесткой посадке самолета также сообщают Telegram-каналы 112 и Baza. По их информации, лайнер приземлился на брюхо. Как пишет 112, во время посадки у самолета возникли проблемы из-за выпуска шасси. На борту находились 94 человека.