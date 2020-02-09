Появилось видео из салона жестко севшего в Коми самолета Utair

На кадрах видно, как Boeing 737 пролетает над деревьями, а затем касается земли и содрогается от удара

Пользователь Instagram с ником andrey.avramov опубликовал видео из салона Boeing 737 авиакомпании Utair, который совершил жесткую посадку в аэропорту города Усинск в Республике Коми.

На кадрах сначала показано снятое из иллюминатора крыло лайнера, пролетающего над деревьями. Крыло раскачивается относительно поверхности земли. Затем самолет на малой высоте пролетает над ограждением аэропорта и через секунду происходит удар.

Камера пассажира падает, но продолжает снимать. Видно, что у самолета отвалилась какая-то пластиковая деталь, которую человек пытается поправить рукой.

Видео: andrey.avramov / Instagram

Boeing 737 авиакомпании Utair, вылетевший из московского Внуково, приземлился на брюхо в Усинске днем 9 февраля.