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Появилось видео из салона жестко севшего в Коми самолета Utair

На кадрах видно, как Boeing 737 пролетает над деревьями, а затем касается земли и содрогается от удара

Пользователь Instagram с ником andrey.avramov опубликовал видео из салона Boeing 737 авиакомпании Utair, который совершил жесткую посадку в аэропорту города Усинск в Республике Коми. 

На кадрах сначала показано снятое из иллюминатора крыло лайнера, пролетающего над деревьями. Крыло раскачивается относительно поверхности земли. Затем самолет на малой высоте пролетает над ограждением аэропорта и через секунду происходит удар.

Камера пассажира падает, но продолжает снимать. Видно, что у самолета отвалилась какая-то пластиковая деталь, которую человек пытается поправить рукой. 

Видео: andrey.avramov / Instagram

Boeing 737 авиакомпании Utair, вылетевший из московского Внуково, приземлился на брюхо в Усинске днем 9 февраля.

«Самолет совершил жесткую посадку, из-за неисправности шасси повредилась хвостовая часть самолета. Пострадавших нет. Было это в 12:40», — сообщил РБК источник в экстренных службах.

Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми
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По информации ТАСС, самолет ударился при посадке хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МЧС по Республике Коми, в результате происшествия пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба администрации региона, на борту было 94 человека, в санчасть самостоятельно обратилась одна женщина. Также власти сообщают о том, что после посадки лайнер развернуло на 90 градусов. Аэропорт Усинска после инцидента временно закрыли.

Как следует из данных электронного табло Внуково, рейс ЮТ 595 вылетел из Москвы в 9:40 и приземлился в Усинске в 12:27. Других рейсов в Усинск авиакомпании Utair в расписании полетов нет.

Авторы: Михаил Котляр, Артем Афонский
Теги: самолет, Utair, Коми, посадка, новости РБК
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