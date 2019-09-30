В Чечне из-за аварии остались без света 100 тыс. человек

В части Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни около 100 тыс. жителей около часа оставались без света из-за аварии на лини электропередачи, сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Россети».

«Только что всех запитали. Понадобилось менее часа, чтобы разобраться с проблемой. Энергетики «Россети» сделали все, что могли, и оперативно отреагировали на ситуацию, для того чтобы вернуть свет в дома жителей Чечни. Но некоторое время действительно около 100 тыс. человек были без света», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ранее о перебоях со светом в районах республики сообщали в ПАО «МРСК Северного Кавказа». Свет отключился в 19:37 мск из-за аварии на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Самашки-ГРП-110». Сейчас энергоснабжение селян, живущих в указанных районах, ведется в штатном режиме, говорится в сообщении компании.

В середине сентября в Санкт-Петербурге произошел пожар повышенного уровня сложности на электрической подстанции «Восточная-коммунальная» компании «Ленэнерго», где загорелись три трансформатора. В результате происшествия без света тогда остались 62 жилых дома.