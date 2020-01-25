В Чечне около 90 тыс. человек остались без света

Около 90 тыс. человек остались без электроснабжения в Чеченской Республике. Об этом говорится на сайте Минэнерго России.

25 января в 11:48 на электрической подстанции «Цемзавод» из-за течи масла и снижения давления был отключен трансформатор Т-1. При температуре воздуха плюс 4 градуса от электроснабжения были отключены жители Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов.

После устранения неполадок к 13:10 напряжение было восстановлено, говорится в сообщении.

В конце октября в Иркутской области почти 24 тыс. человек остались без электричества из-за сильного ветра. Были отключены от электроснабжения 47 населенных пунктов и 117 социальных объектов.