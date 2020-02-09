Онколог назвал способствующие развитию рака продукты

Врач-онколог Андрей Пылев рассказал, что избыточное потребление красного и химически обработанного мяса может привести к развитию рака. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

По его словам, уменьшение количества клетчатки в рационе также является фактором развития онкологии. «Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не об алкоголе в целом», — отметил он.

Врач заявил, что к онкологическим заболеваниям также может привести слишком горячая пища.

В начале февраля генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный онколог ведомства Андрей Каприн сообщил РБК, что рост заболеваемости раком происходит во всем мире. По его словам, этот показатель больше в тех странах, где выше уровень жизни.