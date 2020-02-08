Доктор развеял популярные домыслы об онкологии

Заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера Александр Дорофеев в интервью «Российской газете» опроверг несколько популярных слухов об онкологических заболеваниях.

По его словам, риск заболеть раком снижает не здоровый образ жизни и изменение пищевых привычек, а регулярные посещения врачей.

«В нашей стране действуют программы диспансеризации и скрининговые программы. Их игнорировать нельзя», — сказал Дорофеев.

Медик также считает, что нельзя говорить о том, что какие-то продукты противопоказаны всем, так как могут вызвать рак. По его мнению, мясные продукты действительно могут вызывать рак кишечника, так как при переваривании выделяются канцерогены.

Дорофеев не рекомендует злоупотреблять кофе, шоколадом и вином при мастопатии.