Врачи назвали причины роста заболеваемости раком

Андрей Каприн (Фото: пресс-служба ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России)

Рост онкологических заболеваний наблюдается во всем мире, и чем выше уровень жизни в стране, тем, как правило, этот показатель больше, заявил РБК генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, это, прежде всего, вызвано демографическими причинами и развитием науки и медицины в целом, благодаря чему диагностика рака становится все более точной и эффективной.

«Население планеты растет и одновременно стареет. Чем старше человек, тем больше вероятность заболеть раком. Наука дает врачам все больше методов распознавания рака во всех его проявлениях, особенно на ранних стадиях, поэтому говорят, что рак «помолодел». Мы просто научились его раньше обнаруживать. Некоторые онкологические заболевания «зреют» годами и даже десятилетиями», — рассказал он.

Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра Константин Титов назвал информацию о том, что рак «молодеет» мифом. «Официальные эпидемиологические исследования не подтверждают информацию о том, что рак «молодеет». Люди вакцинированы и редко умирают от инфекционных болезней, снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Инфаркты и инсульты успешно лечат в сосудистых центрах, от них люди тоже стали меньше умирать. Люди просто «доживают» до своего рака», — сказал он.

Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить. «Чем дольше человек живет, тем больше он контактирует с канцерогенами: курит, обгорает на солнце, употребляет в пищу фаст-фуд, сахар, копченые и жареные продукты, имеет хронические инфекции или ожирение», — добавил он.