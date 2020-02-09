Военный убил силовика в ходе спецоперации в ТЦ в Таиланде

В Таиланде один силовик погиб в ходе спецоперации по захвату торгового центра, где военнослужащий устроил стрельбу и взял заложников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на тайского министра здравоохранения.

По его словам, еще два правоохранителя получили ранения. Таким образом число жертв возросло до 21, а пострадавших — до 33.

Издание Thai Rath отмечает, что в торговом центре все еще слышны выстрелы.

Накануне военнослужащий открыл стрельбу на территории воинской части. Инцидент произошел в тайском городе Накхонратчасима. Мужчина убил трех человек — своего командира, еще одного военного и 63-летнюю женщину.