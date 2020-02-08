В Казани похоронили погибшего при падении вертолета депутата Хайруллина

Фото: Владимир Крайнов / ТАСС

Депутата Государственной думы России Айрата Хайруллина, который 7 февраля погиб при крушении вертолета в Татарстане, похоронили на мусульманском кладбище в казанском поселке Мирный. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя республиканского парламента.

По словам собеседника агентства, Хайруллина похоронили рядом с могилой матери.

Церемония прощания с депутатом прошла днем 8 февраля в Татарской государственной филармонии имени Тукая. На мероприятие, в частности, приехал президент Татарстана Рустам Минниханов, а также председатель республиканского Госсовета Фарид Мухаметшин и депутат Госдумы Марат Бариев.