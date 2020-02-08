Волонтеры начали поиск пропавшей 11-летней девочки в Самаре

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Волонтеры и сотрудники полиции начали поиск 11-летней девочки в Самаре, которая пропала 7 февраля. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Самарской области в соцсети «ВКонтакте». Достоверность информации РБК подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации «Лиза Алерт», девочка была одета в темно-синюю куртку и черные леггинсы. Кроме того, на ней была черная шапка. Рост ребенка — 135 см, у девочки темно-русые волосы до плеч и голубые глаза.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после пропажи 10-летней девочки в городе Карасуке в Новосибирской области. По данным следователей, она не вернулась домой после того, как после обеда отправилась в музыкальную школу. К поискам девочки привлекли более 150 человек, ее нашли живой.