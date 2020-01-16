В Новосибирской области завели дело после пропажи десятилетней девочки

Следователи завели уголовное дело после пропажи в городе Карасуке Новосибирской области 10-летней девочки, сообщается на сайте следственного управления по региону.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего). По данным СК, девочка ушла в музыкальную школу накануне, 15 января, около 14 часов. Домой она не вернулась, и ее местонахождение до сих пор не установлено. Следствие не исключает совершение преступления в отношении ребенка.

Сейчас идут поиски девочки, в них участвуют более 150 человек, среди них местные жители, волонтеры и спасатели МЧС.

Портал NGS со ссылкой на местных жителей пишет, что девочка жила в приемной семье, но конфликтов с родными у нее не было. При этом пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская рассказала, что, по ее сведениям, ребенок ранее уходил из дома неоднократно.