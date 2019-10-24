Полиция Санкт-Петербурга нашла подпольное казино в квартире

В одной из квартир в Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции обнаружили подпольное казино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Нелегальное казино располагалось в жилом доме по адресу: проспект Маршала Казакова, дом 14. В ходе обысков 22 октября правоохранительные органы изъяли 14 игровых автоматов.

Полицейским удалось установить причастность двух человек к организации подпольного казино.

Полиция возбудила дело по ч. 2 ст.171.2 УК России (незаконная организация и проведение азартных игр).