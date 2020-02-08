Медведев выразил соболезнования семье погибшего депутата Хайруллина

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Замглавы Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким депутата Госдумы Айрата Хайруллина, который накануне погиб при крушении вертолета в Татарстане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЕР.

Медведев назвал Хайруллина «ярким, неординарным человеком, который смог неоднократно проявить свой талант». «Вся его профессиональная жизнь, на каких постах бы он ни работал, какие бы должности ни занимал, была посвящена созиданию», — говорится в телеграмме.

Вертолет Bell, на борту которого находился Хайруллин, разбился накануне недалеко от Казани. Два человека выжили. В СК назвали три основные версии происшествия: ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).







