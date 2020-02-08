Ляшко заявил о «газовом обмане» украинцев властями страны

В снижении цен на газ для украинцев нет заслуг властей страны. Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко.

По его словам, единственной причиной, по которой жители страны стали меньше платить за топливо, является снижение цены на газ в Европе.

«Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти. Когда премьер, когда правительство, когда они рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей», — сказал Ляшко.

В январе глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что отделение его компании от «Нафтогаза» и подписание договора на транзит с Россией привело к снижению цены на топливо для потребителей внутри страны.

Макогон сообщал, что в противном случае, стоимость газа для украинцев могла увеличиться в четыре раза.