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Бизнес ,  
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На Украине оценили влияние контракта с Россией по газу

Подписание с Россией соглашения на транзит газа позволило Украине снизить цены для потребителей, заявил в Facebook глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

По его словам, без проведения анбандлинга — отделения оператора газотранспортной системы страны от «Нафтогаза» — и подписания нового контракта по транзиту российского газа тарифы на его транспортировку для украинских потребителей «могли бы вырасти в четыре раза». Новое соглашение же позволило «даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей», отметил Макогон. Однако, по его словам, из-за проекта газопровода «Турецкий поток» Украина потеряла 15 млрд куб. м транзитного топлива в год.

Москва и Киев подписали новое соглашение о транзите газа по территории Украины в конце декабря. Пятилетний контракт предусматривает возможное продление на десять лет на тех же условиях. Согласно документу минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд куб. м газа, затем — по 40 млрд куб. м в последующие четыре года. Для заключения соглашения «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд в качестве компенсации за недопоставленное топливо по прошлому соглашению, а Украина, в свою очередь, обязалась отозвать новые претензии к российской компании из Стокгольмского арбитража.

Теги: Украина, «Нафтогаз», «Газпром», транзит газа
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