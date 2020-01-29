Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

Советник президента Украины Игорь Новиков прокомментировал цены на газ, используя нецензурное выражение. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Новиков отметил, что ранее «Нафтогаз» и Минэнерго пообещали, что газ в январе для граждан будет стоить будет 4650 грн за 1 тыс. кубометров, однако в январе пришли платежные документы, в которых цена за газ составляла 6913 грн за 1 тыс. кубометров. После этого он выразил свое удивление, сопроводив его нецензурным вопросом. «Какого *** , вполне резонно спросите вы», — написал Новиков, опубликовав фотографию платежки.

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