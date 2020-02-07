Лавров прибыл в Венесуэлу с рабочим визитом

Сергей Лавров (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Каракас, столицу Венесуэлы, в рамках турне по Латинской Америке. Об этом сообщает «РИА Новости».



У трапа самолета его встречал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, с которым у него запланирована встреча в пятницу, 7 февраля. Также Лаврова примет президент страны Николас Мадуро.

Последний раз Лавров посещал Венесуэлу в 2011 году, когда президентом страны был Уго Чавес.

Ранее Сергей Лавров посетил Кубу и Мексику, где обсудил со своими коллегами ситуацию в мире, наиболее острые региональные проблемы, вопросы развития интеграционных процессов в Латинской Америке и Карибском бассейне и укрепление сотрудничества России со странами региона.



На Кубе Лавров также возложил цветы к могиле кубинского команданте Фиделя Кастро и встретился с главой кубинского МИДа Бруно Родригесом.

