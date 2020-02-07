Вице-президент Венесуэлы назвала отличия Лаврова от «империалистов»

Делси Родригес (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала российского министра иностранных дел Сергея Лаврова настоящим дипломатом, который находится в контрасте с «империалистическими министрами», передает корреспондент РБК.

«За всю свою свою профессиональную карьеру [Лавров] доказал, что является сторонником мирного развития стран, и это находится в прямом контрасте с теми дипломатами из империалистических стран, которые делают ставку на шантаж», — сказала она в ходе заявления для прессы по итогам встречи министра с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

В Каракасе Лавров вместе с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасом и Родригес встретился с представителями «круглого стола национального диалога», в который в том числе входит часть оппозиции Венесуэлы.

Национальная комиссия по диалогу во имя мира была создана в сентябре 2019 года. В нее вошли представители правительства и части оппозиции. Объявивший себя президентом страны в начале 2019 года Хуан Гуаидо и его сторонники в комиссию не входят. Россия с начала политического кризиса заявила о поддержке избранного президента Николаса Мадуро.

Участники круглого стола договорились о первых шести шагах, среди которых возвращение правящей Единой социалистической партии Венесуэлы к работе в Национальной ассамблее и обновление центральной избирательной комиссии.