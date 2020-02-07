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Вице-президент Венесуэлы назвала отличия Лаврова от «империалистов»

Делси Родригес (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала российского министра иностранных дел Сергея Лаврова настоящим дипломатом, который находится в контрасте с «империалистическими министрами», передает корреспондент РБК.

«За всю свою свою профессиональную карьеру [Лавров] доказал, что является сторонником мирного развития стран, и это находится в прямом контрасте с теми дипломатами из империалистических стран, которые делают ставку на шантаж», — сказала она в ходе заявления для прессы по итогам встречи министра с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

В Каракасе Лавров вместе с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасом и Родригес встретился с представителями «круглого стола национального диалога», в который в том числе входит часть оппозиции Венесуэлы.

Национальная комиссия по диалогу во имя мира была создана в сентябре 2019 года. В нее вошли представители правительства и части оппозиции. Объявивший себя президентом страны в начале 2019 года Хуан Гуаидо и его сторонники в комиссию не входят. Россия с начала политического кризиса заявила о поддержке избранного президента Николаса Мадуро.

Участники круглого стола договорились о первых шести шагах, среди которых возвращение правящей Единой социалистической партии Венесуэлы к работе в Национальной ассамблее и обновление центральной избирательной комиссии.

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По словам Лаврова, это единственный действующий формат переговоров между правительством и оппозицией в Венесуэле. Он напомнил, что все предыдущие форматы были сорваны из-за радикальной позиции части оппозиционеров. Глава МИДа также добавил, что Россия заинтересована, чтобы Венесуэла была независимой и стабильной.

Участник встречи оппозиционер Анри Хосе Фалькон заявил РБК, что переговоры — единственный способ выхода из кризиса. Даже в Чили в итоге вели «переговоры с диктатором», отметил он.

Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу с рабочим визитом 7 февраля. Ранее он посетил Кубу и Мексику, где обсудил со своими коллегами наиболее острые региональные проблемы, а также укрепление сотрудничества России со странами региона.

Теги: Сергей Лавров, Венесуэла
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