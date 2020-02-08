Зеленский обсудил с премьером Италии закрытие представительств ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте закрытие в стране представительских офисов самопровозглашенных Данецкой и Леганской народных республик. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы «ДНР» и «ЛНР», которые открылись в нескольких городах Италии», — сказал Зеленский.

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