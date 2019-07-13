Боец украинского батальона получил в Италии 24 года тюрьмы за убийство

Боец украинского батальона получил в Италии 24 года тюрьмы за убийство

Суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Об этом сообщает издание La Provincia.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения, а защита настаивала на его абсолютной невиновности. Сам боец своей вины не признал. В последнем слове он заявил, что является украинским военным, простым солдатом и патриотом своей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и генеральной прокуратуре страны заняться вопросом возвращения Маркива на родину, сообщается на сайте главы государства.

Маркив — обладатель украинского и итальянского гражданств. Он был арестован в 2017 году судом Италии. В дальнейшем его содержали в тюрьме города Павия.

Андреа Роккелли и российский правозащитник Андрей Миронов, который выступал его переводчиком, были убиты в районе Славянска в Донецкой области в мае 2014 года в результате гранатометного обстрела грузовика с эмблемой Красного Креста, который перевозил раненых.