Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства назначен Александр Козлов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.

Кадровые перестановки в правительстве начались после того, как Дмитрий Медведев объявил об уходе своего правительства в отставку. Новым главой кабмина был назначен Михаил Мишустин, который до этого занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы. Новый состав правительства был объявлен 21 января. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. Заместителями премьер-министра также были назначены Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Министром строительства и ЖКХ остался Владимир Якушев, вступивший в должность в мае 2018 года.