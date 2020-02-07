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Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолета под Казанью. Сообщение опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Он отметил, что Хайруллин прошел путь от депутата горсовета Казани до депутата Государственной думы. «Сегодня он работал у себя в регионе», — добавил он.

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Ранее в районе населенного пункта Лаишево в Татарстане разбился частный вертолет, в котором находился Хайруллин. Политик погиб, пилот и второй пассажир с травмами средней тяжести были госпитализированы в больницу.

По предварительной версии, озвученной Росавиацией, причиной крушения вертолета стали плохие метеоусловия. Для выяснения обстоятельств и причин произошедшего ведомство сформировало комиссию.

 

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, смерть
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