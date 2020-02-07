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Украина заявила о планах создать две базы в Донбассе по стандартам НАТО

Украина планирует построить военные базы по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк, его слова приводит пресс-служба Минобороны на своем сайте.

«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО», — сообщил министр.

По словам Загороднюка, одним из приоритетов деятельности украинского Минобороны является развитие строительства инфраструктуры. Он добавил, что в этом году Украина завершит строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан в Запорожской области.

В феврале 2019 года Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал закон, закрепляющий в Конституции страны курс на вступление Украины в НАТО и ЕС. В октябре прошлого года Загороднюк назвал опыт пятилетней войны с Россией преимуществом для вступления в Североатлантический альянс. По его словам, в НАТО понимают, что такого опыта нет ни у одной страны блока. «Мы можем дать им не меньше, чем они нам», — отметил он.

Теги: Украина, Донбасс
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