Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда

Инцидент произошел рано утром. В результате возгорания никто не пострадал. По данным СМИ, горели документы, полиция ведет проверку

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание. Никто не пострадал, полиция начала проверку, сообщили РБК в столичном ГУ МВД.

«Подтверждаем, что сегодня рано утром неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание, расположенное на Мичуринском проспекте», — заявили в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в Никулинский районный суд.

Ранее о том, что здание забросали «коктейлями Молотова», сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. В пресс-службе суда подтвердили, что возникло возгорание, но причин не уточнили.

По словам собеседника «РИА Новости» в оперативных службах, площадь возгорания составила 2 кв. м, горели документы и потолочное покрытие. Источник добавил, что речь может идти об умышленном поджоге. Во время инцидента в здании находились два охранника, которые вызвали пожарных, после того как сработала сигнализация, передает РЕН ТВ.