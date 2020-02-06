Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 05 фев, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 05 фев, 12:47
Чем опасен для бизнеса настоящий трудоголик Pro, 12:09 МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии Политика, 12:01 Роскачество выявило превышение допустимого уровня цинка в презервативах Общество, 12:00 Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов Политика, 11:56  Клишас допустил появление «федеральных территорий» в Конституции Политика, 11:55 Минздрав решил обнародовать экспертизы лекарств после требования от РАН Общество, 11:54 Александр Браверман покинет пост главы Корпорации МСП Экономика, 11:52 Российский вратарь побил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс» Спорт, 11:32 В Петербурге седьмой раз за неделю эвакуировали районные суды Общество, 11:27 Большой заплыв: как открыть детскую школу плавания по системе аренды воды Pro, 11:09 Если вмешались высшие силы: чем подтвердить форс-мажор Pro, 11:09 Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда Общество, 11:07 Лавров сообщил о плане обсудить сотрудничество с Кубой под санкциями США Политика, 11:07 Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана Общество, 10:51
Общество ,  
0 

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда

Инцидент произошел рано утром. В результате возгорания никто не пострадал. По данным СМИ, горели документы, полиция ведет проверку
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание. Никто не пострадал, полиция начала проверку, сообщили РБК в столичном ГУ МВД.

«Подтверждаем, что сегодня рано утром неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание, расположенное на Мичуринском проспекте», — заявили в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в Никулинский районный суд.

Ранее о том, что здание забросали «коктейлями Молотова», сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. В пресс-службе суда подтвердили, что возникло возгорание, но причин не уточнили.

По словам собеседника «РИА Новости» в оперативных службах, площадь возгорания составила 2 кв. м, горели документы и потолочное покрытие. Источник добавил, что речь может идти об умышленном поджоге. Во время инцидента в здании находились два охранника, которые вызвали пожарных, после того как сработала сигнализация, передает РЕН ТВ.

Авторы: Константин Нагаев, Екатерина Костина
Теги: «коктейль Молотова», суд, Москва
Материалы по теме
В Петербурге шестой раз за неделю эвакуировали суды
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter