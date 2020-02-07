СК заявил о давлении замглавы Генштаба на свидетеля

Халил Арсланов (Фото: mil.ru / Global Look Press)

СК России потребовал арестовать заместителя начальника Генштаба ВС России Халила Арсланова по делу о мошенничестве из-за давления на свидетелей и подчиненных. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Активно противодействует следствию, оказывает влияние на свидетелей и склоняет к даче ложных показаний, дает указания своим подчиненным для положительных характеристик о его работе», — заявил следователь.

Как уточняет «РИА Новости», следователь заявил, что Арсланов давил на своего подчиненного, генерала Александра Оглоблина, через доверенных лиц, убеждая не давать показания, изобличающие его.

Помимо этого, по его словам, Арсланов оказывал давление на фигурантов дела — бывшего гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова и начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России Павла Кутахова, чтобы те отказались от данных ранее показаний.