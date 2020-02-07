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СК заявил о давлении замглавы Генштаба на свидетеля

Халил Арсланов (Фото: mil.ru / Global Look Press)

СК России потребовал арестовать заместителя начальника Генштаба ВС России Халила Арсланова по делу о мошенничестве из-за давления на свидетелей и подчиненных. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Активно противодействует следствию, оказывает влияние на свидетелей и склоняет к даче ложных показаний, дает указания своим подчиненным для положительных характеристик о его работе», — заявил следователь.

Как уточняет «РИА Новости», следователь заявил, что Арсланов давил на своего подчиненного, генерала Александра Оглоблина, через доверенных лиц, убеждая не давать показания, изобличающие его.

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Помимо этого, по его словам, Арсланов оказывал давление на фигурантов дела — бывшего гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова и начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России Павла Кутахова, чтобы те отказались от данных ранее показаний.

Арсланова задержали в Москве утром 7 февраля сотрудники военной контрразведки ФСБ, после чего его доставили к следователю, а позднее — в 235-й гарнизонный военный суд.

Ранее ему предъявили обвинение в мошенничестве на сумму около 6,7 млрд руб. в рамках исполнения госконтракта. По данным «Коммерсанта», следствие узнало о махинациях Арсланова от Давыдова, которого в 2017 году обвинили в хищении 500 млн руб.

Теги: Генштаб России, обвинение, мошенничество, давление, свидетели
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