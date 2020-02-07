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В Сети появилось видео обеда Путина и Лукашенко в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

В Сети появилось видео совместного обеда президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи. Запись опубликована в Twitter RT. На столе у президентов тарелки с овсяной кашей, а также овощи.

Двусторонняя встреча Путина и Лукашенко началась 7 февраля в Сочи. Лидеры начали общение тет-а-тет, потом к ним присоединятся члены делегации.

В Кремле сообщали, что на переговорах планируется обсудить вопросы сотрудничества Москвы и Минска, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Ранее стало известно, что самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи, где проходит встреча президентов. Борт сел в Минеральных Водах из-за ветра, сильного дождя и крайне низкой видимости в Сочи.

На борту находились в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук и другие.

Теги: обед, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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