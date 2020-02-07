Пекин проведет проверку после смерти предупредившего о коронавирусе врача

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Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины направила в город Ухань следственную группу. Об этом сообщает CCTV.

Инспекционная группа проведет всестороннее расследование, «касающееся доктора Ли Вэньляна», говорится в сообщении.

В конце декабря 2019 года доктор Ли Вэньлян первый обнаружил у нескольких работников рынка морепродуктов схожие признаки неизвестного вируса. Он подумал, что это может быть вирус SARS, который в 2003 году стал причиной распространения атипичной пневмонии. Доктор поделился своими подозрениями с коллегами через социальную сеть Weibo.

После этого Вэньляна и его коллег вызвали в полицию, где от них потребовали прекратить распространять эту информацию и написать заявление о признании вины в нарушении общественного порядка.