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Пекин проведет проверку после смерти предупредившего о коронавирусе врача

Фото: Wang Quanchao / Global Look Press

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины направила в город Ухань следственную группу. Об этом сообщает CCTV.

Инспекционная группа проведет всестороннее расследование, «касающееся доктора Ли Вэньляна», говорится в сообщении.

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В конце декабря 2019 года доктор Ли Вэньлян первый обнаружил у нескольких работников рынка морепродуктов схожие признаки неизвестного вируса. Он подумал, что это может быть вирус SARS, который в 2003 году стал причиной распространения атипичной пневмонии. Доктор поделился своими подозрениями с коллегами через социальную сеть Weibo.

После этого Вэньляна и его коллег вызвали в полицию, где от них потребовали прекратить распространять эту информацию и написать заявление о признании вины в нарушении общественного порядка.

Врач вернулся к работе, 10 января у его нового пациента был диагностирован коронавирус 2019-nCoV. Спустя два дня Вэньлян уже сам был госпитализирован с этим заболеванием. В ночь на 7 февраля Вэньлян умер от вызванных коронавирусом осложнений.

Теги: Китай, комиссия, Доктор, коронавирус
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