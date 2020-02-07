В больнице подтвердили смерть предупредившего о коронавирусе врача

В Китае умер врач Ли Вэньлян, который первый предупредил коллег о распространении коронавируса и позднее заразился им. Об этом сообщили в Центральной больницы Уханя, передает South Morning Post.

В сообщении уточняется, что 34-летний Ли Вэньлян умер 6 февраля в 02:58 по местному времени (21:58 мск), несмотря на многочисленные попытки врачей реанимировать его.

Ранее 6 февраля издание The Global Times со ссылкой на сообщение Центральной больницы написало о смерти Ли Вэньляна из-за остановки сердца. Однако позднее выяснилось, что врачам удалось его реанимировать. В больнице сообщали, что Ли Вэньлян находится в критическом состоянии.

Как пишет CNN, во время начала эпидемии коронавируса в Ухане, в конце декабря 2019 года, Ли Вэньлян сообщил коллегам по университету о первых случаях госпитализации с заболеванием. Сообщение попало в соцсети, после чего сотрудники правоохранительных органов потребовали от врача прекратить распространение информации о вирусе и признать вину в нарушении общественного порядка.