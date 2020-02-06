В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

Ли Вэньлян (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае. Об этом сообщает издание The Global Times — англоязычная газета, которая является подразделением печатного органа ЦК КПК «Жэньминь Жибао».

Как пишет CNN, незадолго до начала вспышки вируса китайский медик пытался предупредить об опасности инфекции, однако к нему явилась полиция и потребовала прекратить распространять эту информацию.

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