Вирус из Китая , 06 фев, 19:16
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В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач
Ли Вэньлян
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае. Об этом сообщает издание The Global Times — англоязычная газета, которая является подразделением печатного органа ЦК КПК «Жэньминь Жибао».
Как пишет CNN, незадолго до начала вспышки вируса китайский медик пытался предупредить об опасности инфекции, однако к нему явилась полиция и потребовала прекратить распространять эту информацию.
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