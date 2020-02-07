МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице 7 февраля

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве ожидается усиление порывов ветра, местами метель и гололедица на дорогах. Об этом сообщает столичный ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

«В ближайший час [13:00] с сохранением до 21:00 7 февраля в Москве ожидается ветер порывами 12–17 м/с, слабая метель», — говорится в сообщении.

Жителям столицы рекомендовали обходить рекламные щиты, деревья и шаткие конструкции, снижать скорость автомобиля на дорогах, а также не оставлять детей без присмотра.

Ночь на 7 февраля стала самой холодной с начала зимы — столбик термометра опускался до минус 9,8 градуса. Ранее синоптики предупредили, что в конце недели на Московский регион будут оказывать влияние арктические воздушные массы, в связи с чем температура может опуститься до 17 градусов ниже нуля.