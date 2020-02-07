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Температура воздуха в Москве опустилась до минимума с начала зимы

Фото: Олег Яковлев / РБК

Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в российской столице. Об этом РБК сообщили в центре погоды «Фобос».

По словам ведущего специалиста «Фобоса» Александра Синенкова, столбик термометра в ночь на пятницу 7 февраля опускался до минус 9,8 градуса.

«С начала зимы минимальная температура была 6 февраля, а максимальное значение — плюс 7 градусов — было 24 декабря», — добавил Синенков.

Синоптики пообещали «арктический холод» в Москве к концу недели
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Накануне, в ночь с 5 на 6 февраля, температура воздуха опускалась до минус 7,8 градуса. Это на один градус ниже, чем 24 января, когда был зафиксирован более ранний рекорд календарной зимы.

В среду синоптики пообещали, что к концу текущей недели в столицу придет существенное похолодание. По данным Гидрометцентра, на Московский регион будут оказывать влияние арктические воздушные массы. Ожидается падение столбиков термометров до значений в минус 15–17 градусов.

Теги: погода, температура, ночь, Москва, новости РБК
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