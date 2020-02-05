Синоптики пообещали «арктический холод» в Москве к концу недели

Фото: Владислав Шатило / РБК

Во второй половине недели в Москве существенно похолодает. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Да, конечно, будет арктический холод, ведь холод идет из Арктики... и температура, если говорить о Москве, будет достигать значений минус 15 градусов и минус 17 градусов во второй половине недели», — сказал он.

По словам Вильфанда, низкая температура ожидается в пятницу, 7 февраля, и на выходных. «Но это не сумасшедший холод, это не ультраполярное вторжение, когда — минус 30 градусов. Просто нынешняя зима такое смещение в сознании организовала, она теплая. К своей норме приближается температура, ничего страшного в этом нет», — добавил Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радиостанции «Комсомольская правда» сообщил, что «это только начало пути, только «ягодки». «Циклон обеспечит беспрепятственный доступ воздуха арктического происхождения и с каждым днем минус будет крепнуть», — сказал Тишковец.