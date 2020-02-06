Лавров прибыл на Кубу

Министр иностранных дел прилетел на Кубу в рамках турне по Латинской Америке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Во время своего визита Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, а также посетит мемориальный комплекс. В интервью Prensa Latina российский министр сообщил, что планирует почтить память Фиделя Кастро и посетить кладбище Святой Ифигении, где покоятся останки других борцов за независимость Кубы.

Лавров также отметил, что Куба является приоритетным партнером для России в латиноамериканском регионе. По его словам, обе страны выстраивают взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество, а также ведут совместную работу по реализации различных проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, области развития космических технологий, информатики, фармацевтики и биотехнологий.

В рамках своего турне российский министр также посетит Мексику и Венесуэлу.