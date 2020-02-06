Ночь на 6 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. До этого рекордно холодной ночью с начала зимы в Москве была ночь на 24 января.

«Это именно так. В Москве минимальная температура опустилась до минус 7,8 градуса. Это на градус ниже, чем было 24 января», — рассказал он.

Ранее синоптики предупредили москвичей о похолодании к концу первой недели февраля. По данным Гидрометцентра, холодно будет 7 февраля, в пятницу, а также на выходных: температура опустится до минус 15–17 градусов. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в выходные в Московской области температура опустится местами до минус 20 градусов.

Этой зимой по всей России наблюдалась аномально теплая погода. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ее вызвал атлантический ветер, который добрался Сибири. Синоптики также ожидают, что отклонение от климатической нормы сохранится и весной, которая будет на несколько градусов теплее обычного.