Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на анализ ИТ-компании «Эвотор», который основывается на данных с 600 тыс. онлайн-касс.

Средняя стоимость бутылки водки объемом 0,5 л в стране на январь 2020 года составляет 294 руб. За 2019 год эта сумма увеличилась на 3,2%, что примерно соответствует уровню инфляции.

Самая недорогая водка продавалась в Удмуртии (241 руб.), Мордовии (253 руб.), Вологодской области (259 руб.) и Пермском крае (264 руб.). Наиболее высокие цены на алкоголь были выявлены на Чукотке и Якутии — 461 и 458 руб. за 0,5 л водки соответственно.

Самый большой рост цен на водку за год произошел в Севастополе, где она подорожала на 18% (299 руб. за полулитровую бутылку). На втором месте — Волгоградская область, где стоимость водки аналогичного объема выросла на 17%, а на третьем — Ивановская (15,5%).