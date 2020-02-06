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СМИ назвали лидирующие по потреблению водки российские регионы

Лидерами рейтинга топ-5 российских регионов по потреблению водки по итогам 2019 года стали Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Чукотка и Карелия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Глава ЦИФРРА Вадима Дробиз отметил, что за прошедший год объем потребления водки на душу населения в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Карелии снизились на 2%, а в Коми и на Чукотке, напротив, вырос — на 1% и 3% соответственно. Эксперт объяснил это тем, что в данных регионах у жителей высокие зарплаты, что дает им возможность покупать легальный алкоголь.

При этом нелегальный алкоголь в официальной статистике не учитывался. Дробиз добавил, что основную массу населения большинства «пьющих» регионов составили мужчины, в том числе те, кто приезжает туда работать вахтовым методом. Это обусловлено холодным климатом данных регионов, а также традициями местных жителей употреблять крепкие напитки.

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Данный рейтинг был составлен на основе данных статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов России.

Согласно данным аналогичного исследования, проведенного экспертами ЦИФРАА по итогам 2018 года, тогда лидерами по потреблению алкоголя признали жителей Ненецкого автономного округа (28,6 л на человека в год), которые опередили жителей Сахалинской области (28,3 л) и Магаданской области(28,3 л). Четвертое место в рейтинге заняла Московская область, где потребление спиртного достигло 25,8 л в год. Пятым регионом в рейтинге стала Карелия (25,6 л).

Теги: алкоголь
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