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Эксперты оценили данные о лидирующих по потреблению водки регионах

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Опубликованный Центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя рейтинг пяти лидирующих по потреблению водки регионов не имеет отношение к реальной ситуации в стране, заявил РБК директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. Согласно исследованию ЦИФРРА, в пятерку вошли Сахалинская и Магаданская области, Коми, Чукотка и Карелия.

«В этом материале говорится о механическом подсчете легальной продажи алкоголя. Никакого отношения к тому, сколько реально потребляется алкоголя, это не имеет», — отметил он.

По словам Зыкова, такие исследования невозможны без учета употребления других видов алкоголя — суррогатного, аптечного и домашнего. «У нас есть регионы, где потребляют домашнее вино, в магазины не ходят, водку не покупают», — пояснил нарколог.

По его мнению, употребление алкоголя и популярных у молодежи психоактивных веществ напрямую зависит от уровня насилия в обществе, с которым, чтобы решить проблему, нужно разобраться в первую очередь. Профилактика должна начинаться уже при воспитании детей, которых необходимо научить «уважать границы собственной личности и выходить из трудных ситуаций, не разрушая окружающих и себя», отметил Зыков.

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По мнению руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, говоря об алкоголе, нельзя учитывать только легальную часть рынка, поскольку доля нелегального алкоголя внушительна и составляет 57–60%. Помимо этого, нужно брать в расчет все алкогольные напитки, в особенности пиво, которое «выведено из-под контроля», отметил он.

«У нас в стране самый продаваемый напиток пиво — 8 млрд л, то есть 50% от проданного алкоголя в стране. А самый важный показатель, о котором нужно говорить, — это смертность из-за потребления алкоголя», — отметил Хамзаев.

Он уточнил, что, по данным проекта, самыми «пьющими» российскими регионами являются Приморский край, Удмуртия, Забайкалье, Еврейская автономная область, Иркутская область и регионы Урала.

Согласно ранее опубликованному рейтингу ЦИФРРА, основанному на данных Росалкогольрегулирования, в пятерку лидеров по потреблению водки по итогам 2019 года вошли Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Чукотка и Карелия, сообщала газета «Известия». Нелегальный алкоголь в официальной статистике при этом не учитывался.

Теги: алкоголь, водка, нарколог, новости РБК
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