Эксперты оценили данные о лидирующих по потреблению водки регионах

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Опубликованный Центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя рейтинг пяти лидирующих по потреблению водки регионов не имеет отношение к реальной ситуации в стране, заявил РБК директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. Согласно исследованию ЦИФРРА, в пятерку вошли Сахалинская и Магаданская области, Коми, Чукотка и Карелия.

«В этом материале говорится о механическом подсчете легальной продажи алкоголя. Никакого отношения к тому, сколько реально потребляется алкоголя, это не имеет», — отметил он.

По словам Зыкова, такие исследования невозможны без учета употребления других видов алкоголя — суррогатного, аптечного и домашнего. «У нас есть регионы, где потребляют домашнее вино, в магазины не ходят, водку не покупают», — пояснил нарколог.

По его мнению, употребление алкоголя и популярных у молодежи психоактивных веществ напрямую зависит от уровня насилия в обществе, с которым, чтобы решить проблему, нужно разобраться в первую очередь. Профилактика должна начинаться уже при воспитании детей, которых необходимо научить «уважать границы собственной личности и выходить из трудных ситуаций, не разрушая окружающих и себя», отметил Зыков.