В Starlink Маска сообщили о планах выйти на биржу

Компания SpaceX допускает выделение проекта глобальной-интернет системы Starlink в отдельную структуру и размещение акций проекта на бирже. Об этом заявила президент Starlink Гвинн Шотвелл, передает Bloomberg.

«Сейчас мы частная компания, но Starlink — правильный бизнес для того, чтобы сделать следующий шаг и выйти на биржу», —сказала Шотвелл.

Starlink — проект компании SpaceX по формированию системы околоземных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету на Земле. Компания собирается вывести на орбиту около 12 тыс. спутников к середине 2020-х годов. В мае и ноябре 2019 года, а также два раза в январе 2020 года Starlink уже запускала по 60 спутников.

По замыслу основателя SpaceX Илона Маска, проект Starlink обеспечит доступ к интернету даже в труднодоступных районах планеты и значительно удешевит предоставление услуги.