В ДНР перевернулся следовавший в Севастополь автобус

Фото: МЧС ДНР

Автобус с пассажирами, следовавший из города Горловка в Севастополь, перевернулся на трассе около Новоазовска. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на главу администрации Горловки Ивана Приходько.

В автобусе находились 29 человек. По данным МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате аварии два человека погибли, еще 22 пострадали. Среди пострадавших — трое детей.

В конце января перевернулся автобус с вахтовиками в Якутии. Машина марки «КамАЗ» съехала с дороги и опрокинулась. Тогда трех человек госпитализировали и еще десятерых доставили в больницу на осмотр. Позже местные власти уточнили, что число пострадавших выросло до 14 человек.