В Якутии опрокинулся автобус с вахтовиками

В Якутии перевернулся автобус с вахтовиками. Об этом сообщает Sakhalife со ссылкой на УГИБДД МВД по Республике Саха.

Инцидент произошел 30 января около 06:00 (00:00 мск) на трассе «Колыма» в в Оймяконском районе. Машина марки «КамАЗ», следуя в сторону поселка Усть-Нера, съехала с дороги и опрокинулась.

В результате происшествия три человека были госпитализированы, еще десять были доставлены в больницу на осмотр.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на главу района Иннокентия Сивцева, число пострадавших выросло до 14 человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии. «У нее перелом челюсти, черепно-мозговая травма», — сказал он.