В Воронежской области в ДТП с автобусом и грузовиком погибли два человека

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком и съехал в кювет, в результате аварии два человека погибли, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального главка МВД.

Авария произошла в 05:50 мск на 654-м км трассы М4 «Дон» в Павловском районе области. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Москвы в Ставрополь, по касательной столкнулся с грузовиком МАЗ и съехал в кювет.

Погибли водитель микроавтобуса и его пассажир, еще двух пострадавших доставили в местную больницу. Всего в междугородней маршрутке в момент ДТП находились девять пассажиров и два водителя.

В Ульяновской области 2 февраля рейсовый автобус столкнулся с кроссовером. В результате аварии погибли водитель автомобиля и два его пассажира, в том числе ребенок.