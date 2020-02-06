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Адвокат обвиняемого в госизмене россиянина сообщил о его деятельности

Виктор Королев (Фото: Ольга Сиверкина / ТАСС)

Житель Владивостока Виктор Королев, арестованный по делу о госизмене, не признает свою вину. Об этом РБК сообщил его адвокат Артур Катанский.

По его словам, Королев на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в России и на территории других государств.

«Речь идет об интересах именно наших спецслужб [и в случае с территорией России, и в случае с территорией других стран]», — сказал представитель защиты обвиняемого.

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Ранее 5 февраля Лефортовский суд Москвы арестовал Королева по обвинению в совершении государственной измены. Когда он был задержан и где это произошло, не сообщалось. Позднее стало известно, что суд продлил арест Королева до 10 февраля, передавал ТАСС.

Согласно ст. 275 Уголовного кодекса подсудимому может грозить срок лишения свободы от 12 до 20 лет.
 

Теги: госизмена, разведка, новости РБК
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