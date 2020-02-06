Адвокат обвиняемого в госизмене россиянина сообщил о его деятельности

Виктор Королев (Фото: Ольга Сиверкина / ТАСС)

Житель Владивостока Виктор Королев, арестованный по делу о госизмене, не признает свою вину. Об этом РБК сообщил его адвокат Артур Катанский.

По его словам, Королев на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в России и на территории других государств.

«Речь идет об интересах именно наших спецслужб [и в случае с территорией России, и в случае с территорией других стран]», — сказал представитель защиты обвиняемого.

Ранее 5 февраля Лефортовский суд Москвы арестовал Королева по обвинению в совершении государственной измены. Когда он был задержан и где это произошло, не сообщалось. Позднее стало известно, что суд продлил арест Королева до 10 февраля, передавал ТАСС.