СМИ показали видео с обвиняемым в госизмене пенсионером из Владивостока

РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен обвиняемый в государственной измене Виктор Королев. Ролик снят в Лефортовском суде Москвы, где рассматривался вопрос о продлении ареста фигуранта дела.

В видео показано, как Королева ведут по коридору. Телеканал отмечает, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

ТАСС сообщает, что обвиняемый является уроженцем Приморского края, он из Владивостока. Королев рассказал во время судебного заседания, что на момент задержания он нигде не работал. «РИА Новости» пишет, что 69-летний пенсионер не женат и имеет высшее образование.

Подробности обвинения неизвестны, так как материалы дела засекречены. ТАСС также сообщает, что суд продлил арест Королеву до 4 апреля.