В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина

Из сообщения Лефортовского районного суда Москвы стало известно об аресте по обвинению в совершении государственной измены россиянина по имени Виктор Королев.

«Лефортовским районным судом города Москвы зарегистрирован материал по ходатайству о продлении срока содержания под стражей в отношении Королева Виктора Петровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», — сообщила РБК пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко

Из карточки дела, размещенной на сайте суда, следует, что дело о продлении срока содержания под стражей было зарегистрировано 3 февраля. При этом когда именно Королев был взят под стражу и где это произошло не сообщается.

Первовласенко отметила, что «материал по ходатайству об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Королева В.П.» Лефортовским судом не рассматривался.

Ст. 275 Уголовного кодекса понимает под госизменой выдачу гражданином России другому государству сведений, составляющих государственную тайну, шпионские действия россиян либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи другому государству, в его деятельности, направленной против безопасности России. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.