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Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

Фото: Алина Купцова / Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, обязывающий родителя, живущего отдельно от ребенка при разводе, оплачивать расходы, связанные с обеспечением жилья несовершеннолетнего. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, теперь суд может привлечь родителей к оплате расходов, связанных с предоставлением ребенку жилого помещения. Ранее перечень обстоятельств, указанных в Семейном кодексе, по которым суд мог обязать родителей, включал обстоятельства, предполагающие возмещение расходов только на лечение и реабилитацию ребенка.

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В октябре Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Согласно предлагаемому законопроекту, должник не сможет уклоняться от уголовной ответственности, если проводит выплаты по алиментам в нерегулярном порядке.
 

Теги: дети, развод, Владимир Путин, закон
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