В США заявили о неспособности властей Сирии «прожить и недели» без России

Джеймс Джеффри (Фото: state.gov)

Правительство сирийского президента Башара Асада не продержится и недели без помощи России, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Его слова опубликованы на сайте Госдепартамента США.

По словам спецпредставителя, России следовало бы вести другую политику, которая соответствовала бы требованиям США и мирового сообщества, то есть выполнить резолюцию 2254 Совбеза ООН, организовать совместное сотрудничество против террористов, в том числе террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также способствовать выводу из региона иранских сил. «Таковы наши требования», — отметил он.

Джеффри добавил, что США требуют не свержения Асада, а «изменения в поведении этого правительства». А так как оно «не проживет и недели без помощи России», именно Москва может принять решение о будущем Дамаска.

Ранее источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что США, Великобритания и Франция запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на северо-западе Сирии. По данным источников, в заседании должны были принять участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен и представители управления ООН по координации гуманитарных вопросов.