Казахстан приостановил прием почты для отправки в Китай

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«Казпочта» приостановила прием всех видов почтовых оправлений в Китай и страны, куда они поступают транзитом через КНР. Об этом сообщается на сайте компании.

Причиной стала отмена Китаем почтового обмена авто-, авиа- и железнодорожным сообщением с Казахстаном. Помимо КНР, «Казпочта» приостановила прием посылок и писем в Таиланд, Камбоджу, Северную Корею, Шри-Ланку, Филиппины, Монголию и ряд других государств.

В компании отметили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), человек не может заразиться новым типом коронавируса при получении посылок и писем из Китая, так как подобные вирусы не живут долго вне организма.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка неизвестного ранее типа коронавируса. Затем случаи заражения выявили во всех регионах КНР, в США, Японии, Таиланде, Франции, Великобритании, России и других странах.